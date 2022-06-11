Лучшие летние образы от супермодели Бар Рафаэли

Редакция Курсора собрала лучшие летние образы Бар Рафаэли.
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Например, так она отметила свой 37-й день рождения.
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Модель мать троих детей, но это не мешает ей выглядеть сногсшибательно.
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