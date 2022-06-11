Лучшие летние образы от супермодели Бар Рафаэли

12:36, Сегодня
Фоторепортажи
Бар Рафаэли фото
Фото: depositphotos.com

Красавица супермодель Бар Рафаэли, которой недавно исполнилось 37 лет, не перестает радовать своих поклонников яркими и стильными летними образами.

Редакция Курсора собрала лучшие летние образы Бар Рафаэли.

 

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Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

Например, так она отметила свой 37-й день рождения.

 

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Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

Модель мать троих детей, но это не мешает ей выглядеть сногсшибательно.

 

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Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

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Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

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Автор материала:
Кати Адхам
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