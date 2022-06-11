Лучшие летние образы от супермодели Бар Рафаэли

Фото: depositphotos.com

Красавица супермодель Бар Рафаэли, которой недавно исполнилось 37 лет, не перестает радовать своих поклонников яркими и стильными летними образами.

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Автор материала: Кати Адхам