Вновь на пике популярности: лучшие новые наряды звезд от Versace

Versace в 90-х был одним из самых популярных брендов. Наряды дизайнера носили самые главные звезды Голливуда, однако после смерти Джанни Версаче модный дом настигли темные времена. Но сестра великого дизайнера смогла «восстать из пепла» и возродить дом Versace. Последние годы были не самыми удачными для бренда, но в прошлом сезоне былая популярность вернулась и мировые звезды вновь носят одежду со знаком медузы.
Леди Гага не только давняя клиентка бренда, она также близкая подруга Донателлы. Певица не раз была лицом модного дома.
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Анджелина Джоли
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Малума
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Майли Сайрус
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Скарлет Йохансон
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Эд Ширан
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Джессика Честейн
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Кайли Дженнер
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Дуа Липа
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