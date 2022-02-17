Вновь на пике популярности: лучшие новые наряды звезд от Versace

23:08, Вчера
Фоторепортажи
Версаче логотип
Версаче
Фото: depositphotos.com

Модный дом Versace вновь обретает былую популярность и многие звезды опять выбирают наряды от Донателлы для выходов в свет.

Versace в 90-х был одним из самых популярных брендов. Наряды дизайнера носили самые главные звезды Голливуда, однако после смерти Джанни Версаче модный дом настигли темные времена. Но сестра великого дизайнера смогла «восстать из пепла» и возродить дом Versace. Последние годы были не самыми удачными для бренда, но в прошлом сезоне былая популярность вернулась и мировые звезды вновь носят одежду со знаком медузы.

Леди Гага не только давняя клиентка бренда, она также близкая подруга Донателлы. Певица не раз была лицом модного дома.

 

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Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace)

Анджелина Джоли

 

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Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace)

Малума

 

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Публикация от Donatella Versace (@donatella_versace)

Майли Сайрус

 

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Публикация от Versace (@versace)

Скарлет Йохансон

 

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Публикация от Versace (@versace)

Эд Ширан

 

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Публикация от Versace (@versace)

Джессика Честейн

 

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Публикация от Versace (@versace)

Кайли Дженнер

 

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Публикация от Versace (@versace)

Дуа Липа

 

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Публикация от Versace (@versace)

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Автор материала:
Кати Адхам
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