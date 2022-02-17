Вновь на пике популярности: лучшие новые наряды звезд от Versace

Модный дом Versace вновь обретает былую популярность и многие звезды опять выбирают наряды от Донателлы для выходов в свет.

Versace в 90-х был одним из самых популярных брендов. Наряды дизайнера носили самые главные звезды Голливуда, однако после смерти Джанни Версаче модный дом настигли темные времена. Но сестра великого дизайнера смогла «восстать из пепла» и возродить дом Versace. Последние годы были не самыми удачными для бренда, но в прошлом сезоне былая популярность вернулась и мировые звезды вновь носят одежду со знаком медузы.

Леди Гага не только давняя клиентка бренда, она также близкая подруга Донателлы. Певица не раз была лицом модного дома.

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Анджелина Джоли

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Малума

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Майли Сайрус

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace)

Скарлет Йохансон

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Эд Ширан

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Джессика Честейн

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace)

Кайли Дженнер

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Дуа Липа

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace)

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