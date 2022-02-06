Глава МИД Египта и премьер-министр ПА провели переговоры

Министр иностранных дел Египта подтвердил поддержку своим государством «палестинского дела» и подчеркнул важность возобновления переговоров в целях создания независимого палестинского государства

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел переговоры с премьер-министром Палестины Мухаммадом Штайехом в кулуарах саммита Африканского союза, который начался в субботу.

Об этом пишет Arab News.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Египта сообщил в Твиттере, что Шукри подтвердил поддержку Каиром палестинского дела и важность возобновления переговоров в целях создания независимого палестинского государства.

На саммите АС в Эфиопии Шукри говорил о состоянии мира и безопасности в Африке. Тема саммита: «Укрепление устойчивости в области питания и продовольственной безопасности на африканском континенте».

Курсор ранее писал, что глава МИД Катара исключает нормализацию отношений с Израилем. Глава мид Катара ранее заявлял, что раньше поддерживал связи с Израилем, «когда были перспективы мира» с палестинскими арабами, но сейчас они «потеряли надежду». Катар в последние годы постоянно помогает Газе. Правительство страны выделило сотни миллионов долларов на оплату электроэнергии в Газе, а также профинансировало строительство новых дорог и больниц, выплату ежемесячных пособий бедным семьям.

Кроме того, глава МИД Алжира заявил, что процесс примирения палестинских группировок начался. Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил, что начался процесс примирения палестинских группировок после того как страна заявила, что будет принимать у себя межпалестинские переговоры.

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