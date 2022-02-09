Глава Хизбаллы: Война Израиля с Ираном взорвет весь регион

В интервью арабскому телевидению глава «Хизбаллы» сказал, что полеты израильских беспилотников над Ливаном прекратились «из-за превосходства ПВО «Хизбаллы».

Иран сам, а не его союзники, «решительно ответит на любой удар Израиля» по нему, заявил глава «Хизбаллы» Хасан Насралла в интервью иранским СМИ, вышедшем в эфир во вторник.

Об этом пишет JNS.

Выступая перед иранским арабским новостным каналом Аль-Алам, в комментариях, Насралла сказал, что «Иран — сильное региональное государство, и любая война с ним взорвет весь регион».

Насралла также заявил, что высокоточные ракеты «Хизбаллы» разбросаны по всему Ливану, поэтому Израилю придется начать полномасштабную войну, чтобы уничтожить их.

Глава террористов похвастался, что полеты израильских беспилотников над Ливаном прекратились «из-за превосходства ПВО Хизбаллы».

Насралла заявил, что его не «беспокоят» «технические дискуссии» по обозначению морских границ между Израилем и Ливаном.

Он также отверг замечания о том, что «Хизбалла» действует в интересах Ирана, а не Ливана, бросив вызов «любому, кто назовет хоть одно действие, которое «Хизбалла» совершила в интересах Ирана, а не Ливана».

Курсор также писал, что Хизбалла хочет напугать Израиль своими ПВО. Террористическая группировка «Хизбалла» начала оборудовать позиции своих зенитных ракет совершенно открыто, не заботясь о маскировке. Часть этих вооружений были доставлены контрабандой из Сирии

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