Россия заявила, что скоро эвакуирует своих дипломатов из Украины

Россия эвакуирует персонал посольства и консульств в Украине для обеспечения «защиты жизни и безопасности». МИД РФ отмечает, что их задача – «заботиться о дипломатах и сотрудниках».

Россия заявляет, что вскоре эвакуирует своих дипломатических сотрудников из Украины, чтобы «защитить их жизни», после того как законодатели разрешили президенту России Владимиру Путину применять силу за рубежом.

«Для защиты жизни и безопасности [дипломатов] руководство России приняло решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине, которая будет осуществлена в ближайшее время», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Москвы.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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