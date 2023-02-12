В Тверии задержали мужчину, призвавшего «казнить» юрсоветника правительства

Правоохранители задержали 45-летнего жителя Тверии, который призывал израильтян к насилию против юридического советника правительства Гали Бахарав-Миары.

Так, полицейские задержали мужчину для допроса. По версии следствия, он опубликовал в сообществе в мессенеджере WhatsApp пост, в котором предлагал «казнить» чиновницу.

По данному факту начато расследование. Отдел киберпреступлений в отделе «Лахав-433» выясняют все обстоятельства.

Речь идет о Гали Бахарав-Миаре, которая занимает должность юридического советника правительства более года. Чиновница неоднократно подвергалась критике со стороны блока премьер-министра Биньямина Нетаниягу. 10 февраля БАГАЦ обязал Бахарав-Миару и Нетаниягу дать ответ на иск в Верховном суде, в котором требуется отстранить главу правительства от должности. Политика обвинили в «продвижении юридической реформы вопреки запрету со стороны юридического советника».

Позже лидеры коалиций опубликовали совместный ответ. В нем заявили, что все попытки отстранить премьер-министра от должности являются попытками «военного переворота».

Ранее «Курсор» публиковал результаты опроса, согласно которым 60% населения хотят, чтобы правительство остановило или отложило свои законодательные усилия, направленные на резкое ослабление Высокого суда и обеспечение политического контроля над назначением судей. Опрос также показал, что среди избирателей блока коалиционных партий премьер-министра Биньямина Нетаниягу 42% поддержали остановку или отсрочку, а 45% заявили, что процесс должен продолжаться.