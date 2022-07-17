Аббас поблагодарил лидеров Саудовской Аравии за твердую позицию

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас направил благодарственное письмо саудовским лидерам «за их приверженность, солидарность и твердую позицию в отношении нашего народа» во время саммита с президентом США Джо Байденом в выходные дни.

Согласно информационному агентству Палестинской автономии Wafa, Аббас благодарит короля и кронпринца за «поддержку национальных прав нашего народа и его справедливого дела, подчеркивая конец израильской оккупации нашей земли и создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, а также благодарит братские страны, участвующие в саммите, за их твердую и решительную позицию в отношении палестинского дела».