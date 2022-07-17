Аббас поблагодарил лидеров Саудовской Аравии за твердую позицию

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас направил благодарственное письмо саудовским лидерам «за их приверженность, солидарность и твердую позицию в отношении нашего народа» во время саммита с президентом США Джо Байденом в выходные дни.
Согласно информационному агентству Палестинской автономии Wafa, Аббас благодарит короля и кронпринца за «поддержку национальных прав нашего народа и его справедливого дела, подчеркивая конец израильской оккупации нашей земли и создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, а также благодарит братские страны, участвующие в саммите, за их твердую и решительную позицию в отношении палестинского дела».
Курсор ранее писал, что в сети показали, как Байден прощался с израильскими лидерами перед отлетом в Саудовскую Аравию. Президент США Джо Байден вылетел из аэропорта Бен-Гурион, официально направляясь в Саудовскую Аравию. Премьер-министр Яир Лапид произнес короткие слова благодарности Байдену с взлетно-посадочной полосы.
Также сообщалось, что Байден рассказал Аббасу, что может помочь продвинуть дело палестинцев. Президент США Джо Байден «доказал» главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, когда они встретились ранее сегодня в Бейт-Лехеме, что интеграция Израиля в регион может «усилить» прогресс на палестинском направлении.
Кроме того, бывший посол США в ООН раскритиковала подход Байдена к Ирану. По словам Никки Хейли, то, что делает администрация Байден — это пощечина Израилю и тем арабским странам на Ближнем Востоке, которые являются американскими союзниками.