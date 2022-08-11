Аббас выразил соболезнования семьям ликвидированных террористов

Ибрагим аль-Наблуси был причастен к ряду обстрелов израильских гражданских лиц и солдат в Шехеме и окрестностях.

Председатель ПА Махмуд Аббас позвонил родственникам террористов, уничтоженных в ходе операции ЦАХАЛа в Шехеме (Наблус), Ибрагима аль-Наблуси, Хусейна Таха и Ислама Сабуха, чтобы выразить свои соболезнования.

Наблуси был причастен к ряду обстрелов израильских гражданских лиц и солдат в Шехеме и окрестностях. После его смерти родители Наблуси выразили поддержку террористическому пути своего сына.

Губернатор Рамаллы Лайла Ганнам провела мероприятие в честь сыновей террористов, успешно сдавших экзамены на аттестат зрелости, и высоко оценила деятельность их родителей, которые «пожертвовали жизнью и свободой ради палестинского народа и родины».

«Курсор» писал, что на пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека. Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

«Курсор» сообщал, что на улице Дизенгоф в Тель-Авиве произошла стрельба. Проезжавший мимо автомобиль открыл огонь по машине известного преступника из района Гуш-Дан.

Еще мы писали, что 2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.

Напомним также, что в квартале А-Тур в Восточном Иерусалиме в субботу произошла массовая драка, во время которой ее участники открыли стрельбу. В результате перестрелки четыре человека получили ранения различной степени тяжести.