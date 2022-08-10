Армия рф формирует новый армейский корпус для продолжения войны – британская разведка

12:00, Сегодня
Политика, Новости СНГ, Происшествия
российские солдаты фото
Фото: depositphotos.com

Войска рф несут огромные потери в Украине и всеми силами пытаются восстановить свои наступательные способности. При этом солдаты уже наслышаны о мощи ВСУ и их успешных действиях, а потому не спешат отправляться на войну.

Армия рф* пытается восстановить свои наступательные способности, чтобы возобновить захваты украинских городов.

Об этом со ссылкой на данные разведки передает Министерство обороны Великобритании в Твиттере.

По их сведениям, россия почти наверняка создала новое большое формирование сухопутных сил, базирующийся в мулино, нижегородская область 3-й армейский корпус к востоку от москвы. Минобороны Британии считают, что россия планирует укомплектовать 3-й армейский корпус в значительной степени благодаря вновь сформировавшимся «добровольческим» батальонам, которые формируются по всей стране.

Сообщается, что потенциальным новобранцам 3-го армейского корпуса предлагаются выгодные денежные бонусы за участие в войне против Украины, а набирают туда мужчин до 50 лет со средним образованием.

При этом разведчики говорят, что влияние 3-го армейского корпуса вряд ли будет решающим в этой кампании. Инициатива сейчас на стороне ВСУ и украинская армия наверняка сумеет и в дальнейшем активно противостоять россиянам.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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