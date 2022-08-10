Армия рф формирует новый армейский корпус для продолжения войны – британская разведка

Об этом со ссылкой на данные разведки передает Министерство обороны Великобритании в Твиттере.
По их сведениям, россия почти наверняка создала новое большое формирование сухопутных сил, базирующийся в мулино, нижегородская область 3-й армейский корпус к востоку от москвы. Минобороны Британии считают, что россия планирует укомплектовать 3-й армейский корпус в значительной степени благодаря вновь сформировавшимся «добровольческим» батальонам, которые формируются по всей стране.
Сообщается, что потенциальным новобранцам 3-го армейского корпуса предлагаются выгодные денежные бонусы за участие в войне против Украины, а набирают туда мужчин до 50 лет со средним образованием.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!