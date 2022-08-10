Армия рф формирует новый армейский корпус для продолжения войны – британская разведка

Армия рф* пытается восстановить свои наступательные способности, чтобы возобновить захваты украинских городов.

Об этом со ссылкой на данные разведки передает Министерство обороны Великобритании в Твиттере.

По их сведениям, россия почти наверняка создала новое большое формирование сухопутных сил, базирующийся в мулино, нижегородская область 3-й армейский корпус к востоку от москвы. Минобороны Британии считают, что россия планирует укомплектовать 3-й армейский корпус в значительной степени благодаря вновь сформировавшимся «добровольческим» батальонам, которые формируются по всей стране.

Сообщается, что потенциальным новобранцам 3-го армейского корпуса предлагаются выгодные денежные бонусы за участие в войне против Украины, а набирают туда мужчин до 50 лет со средним образованием.