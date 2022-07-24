Байден чувствует себя «намного лучше» после того, как у него обнаружили COVID-19

Байден сдал положительный анализ на вирус в четверг утром. С тех пор он находится в изоляции в резиденции Белого дома.

Президент США Джо Байден чувствует себя «намного лучше» после положительного анализа на коронавирус, сообщил координатор Белого дома по COVID-19, подтвердив, что 79-летний лидер был инфицирован высококонтагиозным вариантом, распространяющимся по всей стране.

«Это вариант BA.5… но, слава богу, наши вакцины и терапевтические средства хорошо работают против него», — сказал доктор Ашиш Джа.

«Я связался с его командой вчера поздно вечером. Он чувствовал себя хорошо. Вчера у него был хороший день. У него… инфекция верхних дыхательных путей. Он в полном порядке».

Этот вариант является ответвлением штамма Omicron, появившегося в конце прошлого года. Считается, что именно он ответственен за подавляющее большинство случаев заболевания коронавирусом в стране. Байден сдал положительный анализ на вирус в четверг утром. С тех пор он находится в изоляции в резиденции Белого дома.

«Курсор» ранее информировал, что Байден рассказал, как чувствует себя после заражения COVID-19.

Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса.