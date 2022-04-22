Байден: путин никогда не сможет оккупировать всю Украину

Байден заявил, что «президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти, а украинские вооруженные силы вместе с храбрыми гражданами Украины не позволили россии завоевать их страну».

«Российский диктатор владимир путин* никогда не сможет захватить всю Украину», — заявил президент США Джо Байден.

Как подчеркнул президент США, российский диктатор не сможет оказаться в сильной позиции и захватить Украину, потому что Соединенные Штаты, их союзники, партнеры и украинский народ едины против него.

«Наше единство дома и единство с нашими союзниками, партнерами и украинским народом посылает безошибочный сигнал Путину: ему никогда не удастся доминировать и оккупировать всю Украину. Этого не произойдет», — сказал Байден.

«Мы не знаем, сколько продлится эта война, но по мере приближения к двухмесячной отметке мы знаем следующее: Путин не смог реализовать свои грандиозные амбиции на поле боя», — продолжил Байден.

Президент США подчеркнул, что после нескольких недель обстрелов Киев встал на ноги.

Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.

Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!