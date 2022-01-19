Бени Ганц повторно представил проект своего закона в Кнессете

Министр обороны повторно представил закон, который не прошел в Кнессет в понедельник, что ставит коалицию в неловкое положение.

Через день после того, как законопроект не прошел голосование на пленарном заседании Кнессета, министр обороны Бени Ганц во вторник вечером повторно представил закон в секретариат кабинета министров с целью вынесения его на следующее заседание кабинета в воскресенье и в министерский комитет по законодательству.

Об этом пишет Arutz Sheva.

В отличие от частного законопроекта, который не может быть повторно представлен в течение полугода после того, как он не прошел голосование в Кнессете, правительственный законопроект может быть представлен повторно без ожидания.

Ожидается, что попытка вынести закон на голосование на пленуме Кнессета будет предпринята уже на следующей неделе.

В преддверии голосования на пленуме Кнессета ожидается давление на членов Кнессета от партии Раам, один из которых воздержался от голосования в понедельник, а также на депутата Гайду Ринави Зоаби из Мерец, которая выступила против законопроекта на голосовании в понедельник, в результате чего законопроект не был принят. Коалиция считает, что на этот раз Ринави Зоаби поддержит предложение.

В понедельник коалиция потерпела поражение после того, как пленум Кнессета не смог принять законопроект, вынесенный на голосование в первом чтении.

Курсор также писал, что закон о гражданстве вызвал новый кризис правящей коалиции. В воскресенье министерская комиссия по законодательству большинством голосов одобрила законопроект «О гражданстве» депутата от оппозиции Симхи Ротмана. Яир Лапид заморозил продвижение закона — он обратился к секретарю правительства с просьбой вынести законопроект на повторное обсуждение.

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