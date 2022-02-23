Блинкен отменил встречу с министром иностранных дел России

Госсекретарь США говорит, что больше не будет встречаться с министром иностранных дел России в Женеве: «В настоящее время проводить эту встречу не имеет смысла».

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил во вторник, что он больше не будет встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве на этой неделе.

«Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, а Россия ясно дала понять, что полностью отвергает дипломатию, нет смысла продолжать эти встречи в настоящее время», — сказал Блинкен. «Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами — все согласны».

Госсекретарь, который выступал в Госдепартаменте вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сказал, что во вторник он направил письмо Лаврову, чтобы сообщить ему о принятом решении.

Он сказал, что США остаются привержены дипломатии, «если Россия готова предпринять очевидные шаги, чтобы дать международному сообществу хоть какую-то степень уверенности в том, что она серьезно настроена на деэскалацию и поиск дипломатического решения».

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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