Блинкен: Я продолжу работу над предотвращением нападения России на Украину

Государственный секретарь США заявил, что «украинцам следует готовится к трудным дням» из-за политики России и расположения военных РФ на границе Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Россия может начать новое нападение на Украину в «очень короткие сроки», но Вашингтон будет продолжать дипломатию до тех пор, пока это возможно, даже если он не уверен, чего на самом деле хочет Москва.

Об этом пишет Reuters.

Находясь с визитом в Киеве, чтобы выразить поддержку Украине, главный американский дипломат сказал, что украинцам следует готовиться к трудным дням. Он сказал, что Вашингтон будет продолжать оказывать Украине помощь в области обороны, и подтвердил обещание ввести жесткие санкции против России в случае нового вторжения.

Кремль заявил, что напряженность вокруг Украины растет, и он все еще ждет письменного ответа США на свои масштабные требования о гарантиях безопасности со стороны Запада.

Пессимистичные заявления подчеркнули пропасть между Вашингтоном и Москвой перед переговорами Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу, которые российский аналитик внешней политики назвал «вероятно, последней остановкой перед крушением поезда».

Курсор ранее писал, что Блинкен посетит Украину после переговоров с Россией. Главный дипломат президента США Джо Байдена Энтони Блинкен посетит Киев на этой неделе после того, как переговоры с Россией зашли в тупик на фоне опасений США и других западных стран, что Москва готовится снова вторгнуться в Украину.

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