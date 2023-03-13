Боец ВСУ, освобожденный из плена, рассказал о допросах, пытках и издевательствах россиян

Военнослужащий Максим Колесников был возвращен на родину в феврале во время очередного этапа обмена пленными между Украиной и рф*. Его фото с яблоком в руке облетело весь мир. Тогда он сказал, что это первый фрукт, который он держит в руках за почти год неволи.

Об этом пишет NV.

До полномасштабного вторжения Максим работал в киевской компании маркетологом. У него есть жена и две дочери. С первого дня войны мужчина добровольно пошел защищать Украину, а в марте прошлого года его и других воинов, оборонявших Киевскую область, взяли в окружение, а затем — в плен.

Пленных отправили в брянское СИЗО. Там, вспоминает он, в начале войны большинство пленных были гражданскими.

Условия содержания были ужасными, в камерах не было отопления. Спали они на холодном полу. Пленных все время были голодными — по утру они могли съесть только кусок хлеба. Давали литр чая на 14 человек, если кто-то просил больше — избивали.

Во время одного из допросов у пленных взяли отпечатки пальцев, ДНК-тест и просканировали лицо.

На любые вопросы бойцов ВСУ о том, что происходит снаружи, российские оккупанты сначала отказывались отвечать. А потом начали рассказывать небылицы — что украинские города сдаются один за другим, что Польша почти напала на Украину, и вот они вроде уже почти договорились с ней, как разделить Украину.

Украинских военных принуждали петь российские песни. А еще пленных на допросы водили чаще, чем на прогулки. «На прогулку однажды в мае вывели и где-то до середины июля не выводили. Затем с середины лета выводили на 5-6 минут во двор. Но приказали, что если кто-то нас спросит, то мы должны ответить, что на прогулке бываем не менее часа, на случай какой-то проверки», — ответил Колесников.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!