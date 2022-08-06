Новая фаза войны рф против Украины: разведка Британии указала, где будут самые ожесточенные бои

Война россии против Украины продолжает набирать обороты. Начинается ее новая фаза, обещающая быть не менее кровавой, отмечают британские военные эксперты.

По оценкам британской разведки, в ближайшее время начнется новая фаза войны рф* в Украине, основной фронт которой протяженностью около 350 км будет на юге.

Об этом идет речь в обзоре о войне в Украине за 6 августа.

По информации разведчиков, российские войска почти точно накапливаются на юге, ожидая либо контрнаступления Украины, либо готовясь к наступлению. Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего продолжают двигаться с Донбасса на юго-запад, отмечают в отчете.

Есть сообщения о переброске сил из оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части россии через Крымский мост в Крым.

В частности, известно, что в Крым переместили БТГ численностью 800-1000 человек, их, скорее всего, задействуют для усиления российской группировки на Херсонщине.

Украинские военные тем временем продолжают бить по тылам противника, выбирая целями мосты, склады боеприпасов и железнодорожные узлы на оккупированном юге. Учитывая стратегическую важность железнодорожной ветви, соединяющей оккупированный Крым с югом, действия по созданию всех возможных проблем для нее преследуют цель усложнить для рф логистику южной группировки войск.

В разведке отмечают, что война россии против Украины вскоре войдет в новую фазу. Самые интенсивные боевые действия сместятся на фронт протяженностью около 350 км – от Запорожья до Херсона.

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