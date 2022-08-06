Новая фаза войны рф против Украины: разведка Британии указала, где будут самые ожесточенные бои

По оценкам британской разведки, в ближайшее время начнется новая фаза войны рф* в Украине, основной фронт которой протяженностью около 350 км будет на юге.
Об этом идет речь в обзоре о войне в Украине за 6 августа.
По информации разведчиков, российские войска почти точно накапливаются на юге, ожидая либо контрнаступления Украины, либо готовясь к наступлению. Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и прочего продолжают двигаться с Донбасса на юго-запад, отмечают в отчете.
Есть сообщения о переброске сил из оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части россии через Крымский мост в Крым.
В частности, известно, что в Крым переместили БТГ численностью 800-1000 человек, их, скорее всего, задействуют для усиления российской группировки на Херсонщине.
Украинские военные тем временем продолжают бить по тылам противника, выбирая целями мосты, склады боеприпасов и железнодорожные узлы на оккупированном юге. Учитывая стратегическую важность железнодорожной ветви, соединяющей оккупированный Крым с югом, действия по созданию всех возможных проблем для нее преследуют цель усложнить для рф логистику южной группировки войск.
В разведке отмечают, что война россии против Украины вскоре войдет в новую фазу. Самые интенсивные боевые действия сместятся на фронт протяженностью около 350 км – от Запорожья до Херсона.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!