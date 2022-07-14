Чехия: ЕС не готов отказаться от газа рф

При этом премьер-министр Чехии отметил, что хотя страны ЕС, в частности Чехия, делают все возможное для ослабления такой зависимости, нынешней зимой этого не случится.

Седьмой пакет антироссийских санкций, подготовленный Европейским союзом, не будет включать запрет на поставки газа из россии*. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Чешский лидер сказал, что Еврокомиссия представит новый пакет санкций в ближайшие дни. Это может включать запрет на импорт золота и расширенный список товаров двойного назначения, на которые распространяется запрет на экспорт в россию, а также список новых лиц, подпадающих под санкции.

«Что определенно проблематично, так это включение энергетики в санкции, поскольку должно соблюдаться правило, согласно которому санкции должны иметь большее влияние на россию, чем на страны, вводящие санкции. Я не думаю, что там должен быть газ, потому что многие страны зависят от российского газа», — сказал Фиала.

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