Седьмой пакет антироссийских санкций, подготовленный Европейским союзом, не будет включать запрет на поставки газа из россии*. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Чешский лидер сказал, что Еврокомиссия представит новый пакет санкций в ближайшие дни. Это может включать запрет на импорт золота и расширенный список товаров двойного назначения, на которые распространяется запрет на экспорт в россию, а также список новых лиц, подпадающих под санкции.
«Что определенно проблематично, так это включение энергетики в санкции, поскольку должно соблюдаться правило, согласно которому санкции должны иметь большее влияние на россию, чем на страны, вводящие санкции. Я не думаю, что там должен быть газ, потому что многие страны зависят от российского газа», — сказал Фиала.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!