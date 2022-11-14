Число уничтоженных в Украине российских военных превысило 81 тысячу

Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 14 ноября ликвидировали около 81 тысячи 370 военных рф*, при этом за предыдущие сутки – 510 человек.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке.

Также уничтожены 2 848 вражеских танков (+8 единиц), боевых бронированных машин – 5 748 (+6), артиллерийских систем – 1 839 (+2), РСЗО – 393 (+0), средств ПВО — 206 (+0), самолетов — 278 (+0), вертолетов — 261 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 509 (+2), крылатых ракет — 399 (+0), кораблей / катеров — 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4 316 (+21), специальной техники – 160 (+0).

Как сообщал Курсор, после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

Ранее Курсор писал про контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении: как рф комментирует потери техники и личного состава.

Редакция сайта информировала, что элита россии напугана настроениями в кремле. Представители элиты россии опасаются за свою безопасность из-за призывов основателя чвк вагнера евгения пригожина о необходимости возвращения к «сталинским репрессиям».

Напомним, Зеленский рассказал, когда Украине будет достаточно поставок оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!