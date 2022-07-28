Депутат Тиква Хадаши заявил, что не будет участвовать в выборах

Бенни Бегин, сын бывшего премьер-министра Менахема Бегина, заявил, что покидает политику, однако будет продолжать поддерживать и агитировать за партию Саара.

Бенни Бегин, который в настоящее время является членом партии «Тиква Хадаша», объявил, что он уходит из политики и не будет участвовать в выборах 1 ноября.

79-летний Бегин, сын бывшего премьер-министра Менахема Бегина, начал свою политическую карьеру в Ликуде в 1988 году и позже занимал пост министра.

Но в прошлом году он покинул свой давний политический дом в оппозиции к Биньямину Нетаниягу и присоединился к партии Гидеона Саара «Тиква Хадаша».

Бегин сказал Саару, что будет продолжать поддерживать и агитировать за партию, которая недавно объединилась с «Кахлоль-Лаван» Бени Ганца.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.