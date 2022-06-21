Директор офиса Беннета объявил об уходе в отставку

Глава канцелярии Нафтали Беннету заявил о том, что покидает свой пост на фоне развала правительства и ухода Беннета с поста премьер-министра Израиля.

Яир Пайнс объявил, что покидает пост директора офиса премьер-министра Нафтали Беннета.

Этот шаг не вызывает особого удивления, учитывая, что Пайнс был назначен Беннетом, а премьер-министр покинет свой пост уже на следующей неделе, чтобы его сменил министр иностранных дел Яир Лапид, который, вероятно, приведет с собой собственный персонал.

Пайнс — последний в растущем списке помощников Беннета, ушедших в отставку в последние месяцы, после дипломатического советника Шимрит Меир и начальника штаба Таль Ган Цви.

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