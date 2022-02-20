Джонсон: Запад лишит Россию доступа к долларам в случае вторжения в Украину

Премьер-министр Великобритании заявил, что санкции против России в случае нападения на Украину будут значительно сильнее, чем планировалось изначально.

Соединенные Штаты и Великобритания будут стремиться перекрыть российским компаниям доступ к долларам США и британским фунтам, если Кремль отдаст приказ о вторжении в Украину, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью.

«План, который мы видим, предусматривает нечто, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения ее масштабов», — сказал Джонсон.

Джонсон сказал, что санкции против России в случае вторжения пойдут гораздо дальше, чем предполагалось ранее.

Он сказал, что Великобритания и США остановят российские компании, «торгующие в фунтах и долларах» — шаг, который, по его словам, «очень сильно ударит» по последствиям, сообщает Би-би-си.

Курсор ранее писал, что Финляндия может отправить Украине оружие для защиты от России. Высший чиновник Финляндии призвал правительство своей страны обеспечить украинскую армию оборонительным вооружениям для того, чтобы Украина «могла себя защитить».

Кроме того, в ОДКБ заговорили о введении своих войск на Донбасс. По мнению главы Организации, напряженность между Востоком и Западом будет оставаться опасно высокой до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о «гарантиях безопасности».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.