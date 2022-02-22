Эли Авидар: Беннет не планирует следовать соглашению о ротации

Эли Авидар считает, что Беннет полностью подражает Нетаниягу и что премьер-министр не готов совершить ротацию с Лапидом, так как «Шакед диктует Беннету свою политику»

Министр без портфеля Эли Авидар («Исраэль Бейтену»), сторонник коалиции перемен, который также часто критиковал действия правительства в отношении пандемии COVID, во вторник объявил о своей отставке из правительства.

Выступая на пресс-конференции во вторник днем, Авидар сказал, что помимо ухода с поста министра, он отделится от партии «Исраэль Бейтену» и станет независимым депутатом.

Авидар обрушился с критикой на премьер-министра Нафтали Беннета, сравнив его с его предшественником Биньямином Нетаниягу — частой мишенью для критики Авидара.

«Беннет доказал, что он не считает себя обязанным соблюдать соглашение о ротации», — сказал Авидар. «Шакед диктует ему свою политику».

«Беннет, — продолжил Авидар, — был воспитан Нетаниягу и пытается подражать ему на каждом шагу».

Курсор ранее писал, что Эли Авидар уходит в отставку. Сегодня министр без портфеля объявит, что покидает правительство, но не коалицию. Авидар, который ждал значительной должности и не получил ее, только на этой неделе заявил: «Ничего не изменилось по сравнению с предыдущим правительством»

Также Курсор сообщал, что Эли Авидар сказал, что Израиль идет к тому, чтобы организовать новые парламентские выборы. По словам Авидара, то, что Беннет отказался создавать комиссию по расследованию закупки субмарин является «ножом в спину» для коалиции. Министр обратил внимание на то, что у представителей правых коалиций сильно изменилась риторика. Она стала более жесткой.

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