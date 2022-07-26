Эрдоган и путин снова встретятся: названа дата

Президенты турции и российской федерации вновь встретятся уже в следующем месяце. Встреча произойдет в курортном городе Сочи, однако подробности целей встречи не раскрываются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой владимиром путиным в российском черноморском курорте Сочи 5 августа, сообщает турецкое президентство.

Лидеры двух стран провели свою первую встречу после вторжения россии в Украину в кулуарах саммита по Сирии в Тегеране 19 июля.

Эрдоган попытался сделать Турцию, которая находится в хороших отношениях как с москвой, так и с Киевом, центром дипломатических усилий по прекращению пятимесячной войны. Турция работала с Организацией Объединенных Наций, чтобы заставить враждующие стороны подписать на прошлой неделе в Стамбуле соглашение, направленное на возобновление поставок зерна через Черное море.

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