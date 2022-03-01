Франция: Россия столкнется с «тотальной экономической войной»

США и их союзники ввели санкции против ЦБ России, ее ведущих предприятий, олигархов и чиновников, включая самого президента Владимира Путина.

Россия столкнется с коллапсом своей экономики в результате западных санкций, наказывающих Москву за вторжение в Украину, заявил во вторник министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против центрального банка России, ее ведущих предприятий, олигархов и чиновников, включая самого президента Владимира Путина, а также запретили некоторым российским банкам пользоваться международной платежной системой SWIFT.

«Мы собираемся вести тотальную экономическую и финансовую войну против России», — сказал Ле Мэр в интервью радиостанции France Info. «Мы собираемся спровоцировать крах российской экономики».

Во вторник власти Украины заявили, что более 70 украинских военнослужащих были убиты в результате российского ракетного обстрела, а десятки гражданских лиц погибли в результате «варварского» обстрела.

«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.

Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.

Еще напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.

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