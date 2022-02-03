Ганц подписал исторический Меморандум о взаимопонимании с Бахрейном

Бени Ганц встретился с королем Бахрейна в столице страны и совместно со своим иностранным колегой и главнокомандующим королевства подписал меморандум о взаимопонимании, который даст возможность двум государствам сотрудничать в сфере безопасности.

Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с королем Бахрейна Хамадом бин Исой аль-Халифой в четверг и подписал исторический меморандум о взаимопонимании с Королевством Бахрейн, официально установив связи в области безопасности между двумя ближневосточными странами.

Об этом пишет JPost.

Меморандум о взаимопонимании был подписан Ганцем в штабе обороны в Манаме с его бахрейнским коллегой, министром обороны генерал-лейтенантом Абдуллой бин Хасаном Аль Нуайми и главнокомандующим королевства фельдмаршалом шейхом Халифой бин Ахмедом Аль Халифой.

Соглашение заложит прочную основу для сотрудничества в сфере безопасности, которая формализует отношения в области обороны между двумя странами, позволяя расширить сотрудничество в различных областях, таких как обмен разведданными, обучение между военными, сотрудничество между оборонными предприятиями и многое другое.

На церемонии Ганц, к которому присоединился директор военно-политического бюро Зоар Плати, сказал, что Меморандум о взаимопонимании является «важным соглашением в области безопасности», которое позволит наладить широкое сотрудничество и укрепит безопасность обеих стран.

«Сегодня мы достигли новых высот в отношениях между Израилем и Бахрейном благодаря состоявшимся важным встречам и подписанию исторического Меморандума о взаимопонимании», — заявил министр обороны Израиля. Мы опираемся на новаторские Авраамовы соглашения и углубляем связи между нашими странами. Всего через год после подписания Соглашений мы достигли важного оборонного соглашения, которое будет способствовать безопасности обеих стран и стабильности региона».

Курсор также писал, что министр обороны Ганц посетил 5-й флот США. Ганц принял участие в трехсторонней встрече со своим бахрейнским коллегой и командующим 5-м флотом США вице-адмиралом Брэдом Купером, который сказал, что «мы всегда будем на высоте, когда будем действовать сообща».

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