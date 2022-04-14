Ганц подписал приказы об аресте шести палестинских арабов

20:10, Вчера
Политика, Новости Израиля
Бенни Ганц фото
Фото: Пресс-служба Кнессета

Министр обороны Израиля подписал еще шесть приказов об аресте палестинцев — за последние недели были подписаны уже 19 таких приказов. Обычно целями арестов становятся лица, причастные к террористическим группам.

Министр обороны Бени Ганц подписал приказы об административном аресте — практика, позволяющая силам безопасности задерживать подозреваемых без предъявления им обвинений — в отношении шести палестинцев из Восточного Иерусалима и израильских арабов из городов на севере Израиля.

Его канцелярия не сообщает, в чем они подозреваются, но в последние недели подобные приказы были изданы в отношении лиц, подозреваемых в террористической деятельности или принадлежности к террористическим группам.

За последние три недели Ганц подписал 19 таких приказов, в том числе два в отношении израильтян еврейского происхождения.

Задержания происходят по рекомендациям службы безопасности «ШАБАК».

Как ранее писал Курсор, Армия обороны Израиля и Министерство обороны начали инженерные работы вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии, чтобы закрыть бреши, используемые палестинскими арабами для незаконного проникновения в Израиль, сообщают военные.

Еще Курсор писал, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом. Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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