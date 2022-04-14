Ганц подписал приказы об аресте шести палестинских арабов

Министр обороны Бени Ганц подписал приказы об административном аресте — практика, позволяющая силам безопасности задерживать подозреваемых без предъявления им обвинений — в отношении шести палестинцев из Восточного Иерусалима и израильских арабов из городов на севере Израиля.
Его канцелярия не сообщает, в чем они подозреваются, но в последние недели подобные приказы были изданы в отношении лиц, подозреваемых в террористической деятельности или принадлежности к террористическим группам.
За последние три недели Ганц подписал 19 таких приказов, в том числе два в отношении израильтян еврейского происхождения.
Задержания происходят по рекомендациям службы безопасности «ШАБАК».
Как ранее писал Курсор, Армия обороны Израиля и Министерство обороны начали инженерные работы вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии, чтобы закрыть бреши, используемые палестинскими арабами для незаконного проникновения в Израиль, сообщают военные.
Еще Курсор писал, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом. Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.