Ганц подписал приказы об аресте шести палестинских арабов

Министр обороны Израиля подписал еще шесть приказов об аресте палестинцев — за последние недели были подписаны уже 19 таких приказов. Обычно целями арестов становятся лица, причастные к террористическим группам.

Министр обороны Бени Ганц подписал приказы об административном аресте — практика, позволяющая силам безопасности задерживать подозреваемых без предъявления им обвинений — в отношении шести палестинцев из Восточного Иерусалима и израильских арабов из городов на севере Израиля.

Его канцелярия не сообщает, в чем они подозреваются, но в последние недели подобные приказы были изданы в отношении лиц, подозреваемых в террористической деятельности или принадлежности к террористическим группам.

За последние три недели Ганц подписал 19 таких приказов, в том числе два в отношении израильтян еврейского происхождения.

Задержания происходят по рекомендациям службы безопасности «ШАБАК».