Ганц поговорил с Блинкеном: к чему пришли политики

Их звонок последовал за визитом президента США Джо Байдена на Ближний Восток, в ходе которого он посетил Израиль и Саудовскую Аравию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в субботу беседу с министром обороны Бени Ганцем, в ходе которой они обсудили меры, принимаемые Израилем для обеспечения стабильности в Иудее, Самарии и в Газе.

Они также обсудили действия ЦАХАЛа в расследовании гибели журналистки Ширин Абу Акле. Ганц сказал Блинкену, что Израиль поделится результатами расследования с США после его завершения.

Кроме того, они обсудили давление, оказываемое на Иран, и стремление к ядерному соглашению. В то же время они согласились, что необходимо найти решение морского спора с Ливаном. Они взаимно подтвердили роль США в этом отношении.

Их звонок последовал за визитом президента США Джо Байдена на Ближний Восток, в ходе которого он посетил Израиль и Саудовскую Аравию.

«Обсуждение было сосредоточено на последствиях визита [Байдена] в Израиль и Саудовскую Аравию, а также на путях углубления регионального сотрудничества в области обороны под руководством США», — говорится в заявлении, опубликованном офисом Ганца.

В последние несколько недель Израиль надеялся на возможную нормализацию отношений с Саудовской Аравией, тем более что страна открыла свое воздушное пространство, чтобы позволить израильским самолетам летать над страной. Тем не менее, Саудовская Аравия вскоре после этого вновь заявила, что это не является признаком ожидаемой нормализации.

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