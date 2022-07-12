Ганц посетил военный корабль, который помог перехватить беспилотники Хизбаллы

Министр обороны Израиль посетил корабль «Саар-5», который находится в Хайфе, и поблагодарил командующего ВМС и солдат за их деятельность и значительные оперативные достижения.

Министр обороны Бени Ганц нанес визит корвету класса «Саар-5» INS Eilat, стоящему на военно-морской базе в Хайфе, после того, как в начале месяца он участвовал в перехвате нескольких беспилотников «Хизбаллы».

Ганц встретился с начальником ВМС генерал-майором Давидом Саламой, чтобы провести оценку военно-морских вопросов, а также с сержантом Шахаром Фурманом, который 2 июля перехватил один из беспилотников, направлявшихся к газовому месторождению Кариш.

«Министр обороны поблагодарил командующего ВМС и солдат за их деятельность и значительные оперативные достижения», — говорится в заявлении канцелярии Ганца.

Курсор ранее писал, что Ганц поговорил с королем Иордании. В понедельник вечером глава министерства обороны Бени Ганц позвонил иорданскому королю Абдале. Политик обсудили укрепление связей и сотрудничество между Иорданией и Израилем в области безопасности.

Кроме того, Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Ганц и Саар провели первое совместное заседание своей новой объединенной партии «Кахоль-Лаван — Тиква Хадаша» и заявили о своей цели сформировать коалицию после предстоящих выборов.

Также сообщалось, что Ганц поздравил главнокомандующего Бахрейна с праздником Курбан-Байрам. Министр обороны Израиля передал главнокомандующему вооруженными силами и королю Бахрейна свои поздравления с праздником, а также отметил связи между странами.