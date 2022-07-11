Ганц поздравил главнокомандующего Бахрейна с праздником Курбан-Байрам

Министр обороны Ганц провел беседу с главнокомандующим вооруженными силами Бахрейна, чтобы поздравить его и граждан страны Персидского залива с праздником Курбан-Байрам.
«Мне было приятно поговорить с главнокомандующим ЦАХАЛа Его Превосходительством фельдмаршалом Ш. Халифой бин Ахмедом Аль Халифой. Я пожелал ему и народу Бахрейна Ид аль-Адха Мубарак», — пишет Ганц в Твиттере.
«Я передал Его Величеству королю свои скромные благословения, а также признательность за его дальновидность и лидерство», — говорит он.
«Я также воспользовался возможностью, чтобы подчеркнуть растущие оборонные, экономические и гражданские связи между нашими странами. Наше партнерство имеет решающее значение для обеспечения мира и стабильности в ближневосточном регионе», — добавляет Ганц.
Курсор ранее писал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.
Также сообщалось, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.