Ганц поздравил главнокомандующего Бахрейна с праздником Курбан-Байрам

Министр обороны Израиля передал главнокомандующему вооруженными силами и королю Бахрейна свои поздравления с праздником, а также отметил связи между странами.

Министр обороны Ганц провел беседу с главнокомандующим вооруженными силами Бахрейна, чтобы поздравить его и граждан страны Персидского залива с праздником Курбан-Байрам.

«Мне было приятно поговорить с главнокомандующим ЦАХАЛа Его Превосходительством фельдмаршалом Ш. Халифой бин Ахмедом Аль Халифой. Я пожелал ему и народу Бахрейна Ид аль-Адха Мубарак», — пишет Ганц в Твиттере.

«Я передал Его Величеству королю свои скромные благословения, а также признательность за его дальновидность и лидерство», — говорит он.

«Я также воспользовался возможностью, чтобы подчеркнуть растущие оборонные, экономические и гражданские связи между нашими странами. Наше партнерство имеет решающее значение для обеспечения мира и стабильности в ближневосточном регионе», — добавляет Ганц.