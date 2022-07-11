Ганц поговорил с королем Иордании

Ганц сказал, что поздравил Абдаллу и иорданский народ с праздником Курбан-Байрам. Он надеется на улучшение отношений между странами.

В понедельник вечером глава министерства обороны Бени Ганц позвонил иорданскому королю Абдале. Политик обсудили укрепление связей и сотрудничество между Иорданией и Израилем в области безопасности.

Кроме того, Ганц поздравил короля и народ Иордании с праздником Курбан-Байрам.

«В духе праздника я надеюсь, что отношения между народами и правительствами будут продолжать углубляться, и что весь регион будет наслаждаться экономическим процветанием и миром». — сказал Ганц.

Напомним, что ранее Ганц поздравил главнокомандующего Бахрейна с праздником Курбан-Байрам.

«Мне было приятно поговорить с главнокомандующим ЦАХАЛа Его Превосходительством фельдмаршалом Ш. Халифой бин Ахмедом Аль Халифой. Я пожелал ему и народу Бахрейна Ид аль-Адха Мубарак», — пишет Ганц в Твиттере.

Кроме того, Курсор сообщал, что Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Ганц и Саар провели первое совместное заседание своей новой объединенной партии «Кахоль-Лаван — Тиква Хадаша» и заявили о своей цели сформировать коалицию после предстоящих выборов.

Также наш сайт писал, что местный совет в Самарии подал петицию в БАГАЦ против Лапида и Ганца.