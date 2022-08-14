Ганц выразил соболезнования жертвам пожара в церкви в Египте

Пожар вспыхнул, когда около пяти тысяч верующих собрались на мессу в церкви Абу Сифин в районе Имбаба, вызвав давку.

Министр обороны Бенни Ганц выразил соболезнования Египту после того, как в результате пожара в коптской церкви погиб по меньшей мере 41 человек.

«Мои мысли и молитвы с народом Египта после пожара в церкви Абу Сифин в Гизе», — написал Ганц в Твиттере.

«Я хочу выразить соболезнования семьям погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Государство Израиль поддерживает вас в это трудное время», — добавляет он.

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