Ганц запретил Бен-Гвиру посетить в военной тюрьме солдата ЦАХАЛа

Министр обороны Бени Ганц решил, что не позволит председателю партии Оцма Иегудит Итамару Бен-Гвиру встретиться в военной тюрьме с бойцом ЦАХАЛа, которого туда отправили на 10 дней заключения после его участия в инциденте в Хевроне.

Об этом сообщает inn.

«Ваше поведение представляет собой циничную эксплуатацию солдат ЦАХАЛа, вызывающую отвращение. Любое политическое вмешательство в этот вопрос совершенно неприемлемо», – написал Ганц в письме депутату Кнессета.

Напомним, что ранее Бен-Гвир изъявил желание посетить наказанного солдата и заявил, что не видит «ничего плохого» в его поведении «по отношению к хулиганам». Также он выразил сожаление о «несоразмерном наказании», примененным к бойцу.

«Не может быть, чтобы анархисты приходили, ругались, плевались, нападали на наших героических солдат…Наша работа – поддерживать наших бойцов, поддерживать наших солдат и я требую от армии, подумайте дважды об этом наказании. Это очень плохой посыл», – добавил Бен-Гвир.

Ранее начальник генштаба Авив Кохави выступил против Бен-Гвира и сказал, что политики не будут вмешиваться в решения командования. Он добавил, что у ЦАХАЛа есть кодекс ценностей и дух, который не меняется. Он утверждает, что только командиры АОИ будут определять процедуры, приказы, обращение с людьми и действия в случае необычных событий в ЦАХАЛе.

Помимо этого об этом высказался уходящий министр обороны Бени Ганц. Он сказал, что полностью поддерживает начальников штаба и командиров ЦАХАЛа, и добавил, что «они никогда не уступят системе политического давления». Подробнее об этом читайте здесь.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир раскритиковал начальника генштаба ЦАХАЛа.