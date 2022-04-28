Герцог: Мы не позволим миру забыть Холокост

Президент Израиля выступил с речью перед участниками Марша живых. «Мы маршируем, чтобы оплакать, вспомнить и заявить, что марши смерти восьмидесятилетней давности никогда не повторятся и никогда не будут забыты», — заявил Герцог.

Сегодня, в День памяти мучеников и героев Холокоста, президент Ицхак Герцог обратился к участникам Марша живых в заранее записанном обращении, которое транслировалось тысячам участников на месте лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. В этом году после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19, Марш живых снова проводится вживую.

Полная речь:

Дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Три года назад я был здесь. Возглавляя делегацию Еврейского агентства для Израиля, я маршировал вместе с евреями и неевреями в память о миллионах убитых во время Катастрофы.

Мы маршировали, чтобы отдать честь мученикам Холокоста и восстаний. Мы шли, чтобы почтить память Праведников народов мира, тех, кто рисковал своей жизнью ради нашей. Мы шли, чтобы почтить героизм и упорство драгоценных выживших. Мы маршировали и плакали. И мы плакали, и мы плакали.

В течение последних двух лет мы сделали шаг назад от этого ужаса. Мы скорбели в своих домах и общались через экраны и Zoom. Но сегодня, слава Богу, я говорю с вами из Иерусалима, столицы еврейского, демократического государства Израиль, когда вы там, в лагере, снова маршируете.

Мы маршируем, чтобы оплакать, вспомнить и заявить, что марши смерти восьмидесятилетней давности никогда не повторятся и никогда не будут забыты.

Марш живых — это гораздо больше, чем символический жест. Увековечение памяти о Холокосте — это долг каждого человека, каждой нации во всем мире. И это обязанность нашего поколения!

Глубоко, экзистенциально помнить — значит действовать от имени тех, кто не может помнить. Это значит выступать против антисемитизма, ненависти, фанатизма или расизма. Это значит выровнять наш моральный компас, вложить в него сострадание, цдаку (благотворительность) и хесед (любовь-доброту) и увидеть образ Бога в каждом человеке.

Государство Израиль, созданное после Холокоста как гарантия того, что у еврейского народа всегда будет дом, будет действовать так, чтобы евреи никогда больше не были беженцами.

Мы приложим все усилия, чтобы каждый еврей в мире мог жить гордой, свободной, безопасной еврейской жизнью. Мы будем бороться с тривиализацией правды и не позволим альтернативным фактам подменить собой историю.

Мы не позволим миру забыть всю глубину человеческой жестокости, совершенной нацистами и их пособниками. И мы снова выйдем на марш в следующем году.

Пусть нам всем удастся передать факел следующим поколениям.

И позвольте мне, дорогие друзья, поблагодарить президента Польши, господина Дуду, и его правительство, а также руководство организации «Марш живых» со всего мира и руководство Израиля. Некоторые из наших друзей, к сожалению, покинули нас в этом году, включая основателя Авраама Хиршсона. Но их дух продолжает жить. Пусть мы все вместе снова и снова маршируем и продолжаем говорить: Am Yisrael Chai! (Народ Израиля жив!) Спасибо.