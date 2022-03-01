Гилад Эрдан выразил поддержку своему украинскому коллеге на заседании в Генеральной Ассамблее ООН

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан выражает поддержку своему другу, представителю Украины в ООН Сергею Кислице на открытии экстренного заседания в Генеральной Ассамблее ООН по осуждению нападения России на Украину.
Об этом пишет Telegram-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.
«Курсор» ранее писал, что российские войска обстреляли колонну израильских машин в Украине: есть погибший. Из украинской столицы пытались выехать колонна израильских автомобилей, однако по ней открыли огонь захватчики из РФ. В результате был убит один израильтянин.
Ранее Курсор сообщал, что российские оккупанты сбросили снаряды на жилые дома в поселке Донецкой области.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в украинском Мариуполе сбили российский самолет, который неоднократно обстреливал город.
Еще напомним, что Россия обстреливает украинский Чернигов, горят дома и гипермаркет.
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