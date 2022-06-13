Горовиц встретится Зоаби, чтобы попытаться урегулировать с ней отношения

Ранее стало известно, что член Кнессета от МЕРЕЦ Гайда Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив коалицию в меньшинстве и оставив ее на грани краха.

Председатель «МЕРЕЦ» Ницан Горовиц сегодня встретится с депутатом Кнессета Джидой Ринави Зоаби, чтобы попытаться разрешить спор с ней.

Об этом сообщает Maariv.

Горовиц сказал перед встречей: «Сегодня мы встречаемся с Ринави Зоаби. Главная моя цель — сохранить правительство, в которое мы твердо верим.

«Это важные цели, на которые нужно сосредоточиться, и я прилагаю к ним большие усилия. Я верю в правительство, в МЕРЕЦ и в общую цель».

Ринави Зуаби ранее сообщала, что сопротивляется давлению с целью уйти из Кнессета после того, как она и еще один депутат от коалиции проголосовали за отклонение ключевого законопроекта, что еще больше встревожило и без того обеспокоенное правительство.

Ранее Курсор писал, что депутат Мосси Раз из левой коалиционной партии МЕРЕЦ осуждает утверждение планов строительства более четырех тысяч домов для поселенцев в Иудее и Самарии. Мосси Раз считает, что одобрение строительства домов является нарушением принципов мира, безопасности, морали и справедливости. Он выступает против такого решения.

Также напомним, что министр финансов Авигдор Либерман призвал инвестировать большие суммы денег в профессию учителя. «Образование находится на вершине нашего списка приоритетов, и поэтому мы намерены инвестировать в учителей и в систему образования», — заявил Либерман.

Кроме того, мы передавали, что 13 человек, подозреваемых в террористической деятельности, были арестованы в среду вечером силами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции в Иудее и Самарии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.