Иран: Найденный на наших объектах уран — результат сионистского саботажа

Представитель Организации по атомной энергии Тегерана обвинила МАГАТЭ в игнорировании претензий своей страны, а старший советник Хаменеи призвал Иран ограничить въезд организации в страну и выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Пресс-секретарь Агентства по атомной энергии Ирана Роз Камальбанди сегодня (во вторник) обрушилась на Международное агентство по атомной энергии, заявив, что эта организация игнорирует утверждения Ирана о саботаже на его ядерных объектах, направленные на то, чтобы уличить Иран в попытке разработать ядерное оружие.

«Вместо того чтобы рассмотреть наши утверждения о введении в заблуждение сионистских агентов из-за аномалий в предоставленных ими спутниковых снимках и ситуации на местах, агентство предпочло поставить под сомнение наши аргументы о том, что эти сионистские агенты намеренно саботировали наши ядерные объекты», — цитируют СМИ слова Камальбанди.

«Кроме того, усилия сионистского режима по саботажу различных этапов создания и переговоров по ядерному соглашению были проигнорированы генеральным секретарем МАГАТЭ, который предпочел процитировать текст, исходящий от сионистского образования перед Европейским парламентом. Нам ясно, что его выводы были приняты уже давно», — заявил иранец.

Курсор ранее писал, что в израильских посольствах повышен уровень опасности после убийства в Тегеране офицера КСИР. Израиль предупредил посольства по всему миру о повышении боевой готовности в связи с убийством офицера КСИР в Иране.

Также сообщалось, что в центре Тегерана расстреляли полковника КСИР. В сети появились фотографии с места событий. Сообщается, что полковника Корпуса стражей исламской революции атаковали неизвестные на мотоциклах.