Иран обвиняет Запад в украинском кризисе и призывает Москву и Киев проявить сдержанность

Пресс-секретарь министерства Саид Хатибзаде добавил, что «к сожалению, вмешательство и провокационные действия НАТО и США осложнили ситуацию в регионе».

Во вторник Иран призвал к «сдержанности» как Россию, так и Украину, обвинив при этом США и НАТО в резкой эскалации напряженности.

В конце понедельника президент Владимир Путин объявил, что Россия признает независимость «ЛДНР», что открывает путь для развертывания российских войск.

Этот шаг Москвы вызвал международное осуждение и обещание целевых санкций со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза.

«Исламская Республика Иран призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к обострению напряженности», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.