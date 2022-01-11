Иран: Временного ядерного соглашения не будет

Министерство иностранных дел Ирана заявляет, что страна хочет заключить всеобъемлющую ядерную сделку с мировыми державами.

Иран хочет заключить всеобъемлющую ядерную сделку с мировыми державами, которая снимет санкции, в том числе на экспорт нефти, и не согласится на промежуточное соглашение, заявило в понедельник министерство иностранных дел страны.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Иран стремится к устойчивой и надежной сделке, и любое соглашение, которое не отвечает этим требованиям, не будет стоять на повестке дня», — заявил представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.

«Возвращение США к ядерной сделке должно сопровождаться необходимыми гарантиями и проверками, и цепочка санкций должна быть снята. Это не может произойти через промежуточную сделку», — добавил он.

Иран постепенно снижает уровень соблюдения ядерной сделки 2015 года, которую он подписал с мировыми державами, в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года.

Курсор ранее писал, что Иран заявил, что «мы близки к хорошему ядерному соглашению». Переговоры между Тегераном и мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года приближаются к «хорошему соглашению», но его скорое достижение зависит от других сторон, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирана.

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