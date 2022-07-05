Иссави Фрей заявил, что не будет участвовать в следующих выборах

Иссави Фрей объявил у себя в Твиттере о том, что он не будет участвовать в выборах, однако будет всячески поддерживать блок, возглавляемый Яиром Лапидом.

Депутат МЕРЕЦ Иссави Фрей объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах в Кнессет и берет перерыв в работе парламента, «но не в общественной жизни».

В своем твите Фрей заявил, что будет работать в полную силу для «успеха МЕРЕЦ и блока, возглавляемого премьер-министром Яиром Лапидом».

Он говорит, что постарается убедить арабскую общественность «в важности голосования за будущее арабского общества, государства и партнерства между его гражданами».

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