Израиль предупредил Норвегию об ухудшении двусторонних отношений

В заявлении норвежского правительства говорится: «Продукты питания, происходящие из районов, оккупированных Израилем, должны маркироваться с указанием района, из которого происходит продукт».

Израиль предупредил Норвегию, что ее решение маркировать продукты питания, произведенные за границами 1967 года, может нанести ущерб связям между двумя странами, заявило в субботу вечером министерство иностранных дел, осуждая этот шаг.

«Это решение не будет способствовать развитию израильско-палестинских отношений», — заявили в МИД.

«Это негативно повлияет на двусторонние отношения между Израилем и Норвегией и повлияет на актуальность роли Норвегии в развитии израильско-палестинских отношений», — добавили в МИД.

Министерство иностранных дел Норвегии опубликовало в пятницу заявление о маркировке товаров, чтобы не вводить в заблуждение потребителей. Норвегии важно знать, где именно сделан товар — в Израиле или на «оккупированных им территориях».

Там, в частности, отметили, что постановление применяется к «вину, оливковому маслу, фруктам, овощам и картофелю».

Норвегия пояснила, что она признает суверенитет Израиля только в границах до 1967 года и что Восточный Иерусалим, Иудея и Самария, Газа и Голанские высоты являются оккупированными территориями.

Курсор ранее писал, что в Норвегии ученые нашли хорошо сохранившуюся стрелу с перьями возрастом 1500 лет.

Также наш сайт сообщал, что в Израиле протестуют учителя: школы в районе Иерусалима откроются позже.