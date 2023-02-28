Израиль заявил о готовности помочь Европе в сфере энергетики и безопасности

На фоне войны в Украине израильская сторона готова активизировать сотрудничество со странами Европы в сферах энергетики и безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Эли Коэн на брифинге во время визита в Германию.

«Война в Украине принесла вызовы для Европы по энергетике и безопасности. Израиль — важный игрок в этих двух сферах», — сказал Коэн.

Министр подчеркнул, что Израиль готов активно развивать сотрудничество с европейскими партнерами в области энергетики и передовыми оборонными системами вооружения.

«Мы хотим поделиться нашими знаниями и умениями, нашими возможностями с нашими друзьями, и Германия — один из наших лучших друзей», – подчеркнул он.

Напомним, 28 февраля глава МИД Эли Коэн прибыл в Германию с рабочим визитом. Там он планирует провести встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. О чем будут говорить министры двух стран пока не уточняется, но накануне глава немецкого МИД выразила обеспокоенность продвижением законопроекта о смертной казни для террористов в Израиле и «независимостью израильской системы правосудия».

Накануне министр иностранных дел Израиля Эли Коэн побывал с визитом в Украине. Чиновник посетил в Бучу и Бабий Яр, где провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. В рамках поездки политик объявил о запланированном открытии израильского посольства в Украине. Это было первое посещение израильского представителя с момента начала российской агрессии в Украине.

Также израильские власти продолжают выполнение программы лечения украинских военных в наших медицинских учреждениях. На прошлой неделе посол Украины Евгений Корнийчук посетил The Harvey & Gloria Kaylie Rehabilitation Medical Center, чтобы навестить украинских военных, получивших тяжелые ранения, защищая Украину от российской вооруженной агрессии.