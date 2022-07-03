Израильские политические партии должны Кнессету более 47 млн долл. за невозвращенные предвыборные кредиты

По мере проведения новых выборов ожидается дальнейший рост задолженности, поскольку несколько партий уже подали запросы на новые кредиты.

Израильские политические партии задолжали Кнессету в общей сложности более 167 миллионов шекелей (47 миллионов долларов) за невозвращенные кредиты на избирательную кампанию, и эта цифра скоро вырастет еще больше.

По данным расследования, по состоянию на 21 июня самый большой долг у «Ликуда» Биньямина Нетаниягу — около 50 миллионов шекелей (14 миллионов долларов). У «Кахоль-лаван» Бенни Ганца самый большой долг по сравнению с их численностью: 18,5 миллионов шекелей (более 5 миллионов долларов).

Обе эти партии, а также «Тиква Хадаша» Гидеона Саара, превышают установленный законом лимит задолженности по такого рода займам.

В случае многих партий, долги возникли из кредитов, взятых перед избирательными кампаниями, проведенными еще в 2015 году.

Ранее наш сайт сообщал, что депутат от Ликуда заявил, что партии Ямина будет трудно попасть в новый Кнессет.

Кроме того, редакция Курсора писала, что глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке дестабилизировать ситуацию в Сирии.

Еще напомним, что в СМИ заявили, что Гидеон Саар может стать министром иностранных дел.