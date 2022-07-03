Израильские политические партии должны Кнессету более 47 млн долл. за невозвращенные предвыборные кредиты

Израильские политические партии задолжали Кнессету в общей сложности более 167 миллионов шекелей (47 миллионов долларов) за невозвращенные кредиты на избирательную кампанию, и эта цифра скоро вырастет еще больше.
По данным расследования, по состоянию на 21 июня самый большой долг у «Ликуда» Биньямина Нетаниягу — около 50 миллионов шекелей (14 миллионов долларов). У «Кахоль-лаван» Бенни Ганца самый большой долг по сравнению с их численностью: 18,5 миллионов шекелей (более 5 миллионов долларов).
Обе эти партии, а также «Тиква Хадаша» Гидеона Саара, превышают установленный законом лимит задолженности по такого рода займам.
В случае многих партий, долги возникли из кредитов, взятых перед избирательными кампаниями, проведенными еще в 2015 году.
Ранее наш сайт сообщал, что депутат от Ликуда заявил, что партии Ямина будет трудно попасть в новый Кнессет.
Кроме того, редакция Курсора писала, что глава МИД Ирана обвинил Израиль в попытке дестабилизировать ситуацию в Сирии.
Еще напомним, что в СМИ заявили, что Гидеон Саар может стать министром иностранных дел.