Израильской переговорной группе наконец-то разрешили вылететь в россию

Израильской переговорной группе наконец-то получила визы и сможет вылететь в россию для того, чтобы попытаться урегулировать вопрос закрытием Еврейского агентства.

Израильская делегация наконец-то получила разрешение вылететь сегодня вечером в москву* для встречи с российскими чиновниками на фоне усилий по предотвращению закрытия Еврейского агентства в стране.

На прошлой неделе министерство юстиции россии подало в суд. Ожидается, что завтра в суде состоится слушание по этому делу.

Делегация должна была выехать в воскресенье, но власти в москве, по сообщениям, не дали разрешения. Поездка делегации продолжается «по указанию премьер-министра Яира Лапида и в координации с властями в россии», говорится в заявлении правительства Израиля.

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!