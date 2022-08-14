Известный эксперт рассказал, почему россиян нельзя пускать в Европу

«Путин лично насилует украинских женщин и детей? Шойгу лично ворует в Украине стиральные машинки, унитазы и грязные трусы? Лавров лично стреляет в мирных жителей Украины? Нет. Все это делают обычные русские сыновья и дочери, воспитанные обычными русскими матерями и отцами», — заявил Евген Цыбуленко.

Профессор международного права Евген Цыбуленко заявил, что все зверства проиходящие в Украине делают обычные русские, воспитанные обычными русскими матерями и отцами. «путин* не причина. Он конечный продукт».

Он также подтвердил слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая призвала Евросоюз незамедлительно прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что посещение Европы – это привилегия, а не право.

Он пояснил это тем, что Европейская Конвенция по правам человека 1950 года в Протоколе №4, статья 2, гласит, что «каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо Государства, имеет в пределах этой территории право на свободу передвижения и свободу выбора местожительства», а также «каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную». Важное правило можно найти и в статье 3: «Никто не может быть лишен права на въезд на территорию Государства, гражданином которого он является».

«Как мы видим, в конвенции нет права въезжать в государство, если ты не являешься его гражданином. Выдача въездных виз, включая шенгенские – это вопрос доброй воли соответствующих государств, а не право человека», — заявил Цыбуленко.

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