Профессор международного права Евген Цыбуленко заявил, что все зверства проиходящие в Украине делают обычные русские, воспитанные обычными русскими матерями и отцами. «путин* не причина. Он конечный продукт».
Он также подтвердил слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая призвала Евросоюз незамедлительно прекратить выдачу виз россиянам, заявив, что посещение Европы – это привилегия, а не право.
Он пояснил это тем, что Европейская Конвенция по правам человека 1950 года в Протоколе №4, статья 2, гласит, что «каждый, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо Государства, имеет в пределах этой территории право на свободу передвижения и свободу выбора местожительства», а также «каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную». Важное правило можно найти и в статье 3: «Никто не может быть лишен права на въезд на территорию Государства, гражданином которого он является».
«Как мы видим, в конвенции нет права въезжать в государство, если ты не являешься его гражданином. Выдача въездных виз, включая шенгенские – это вопрос доброй воли соответствующих государств, а не право человека», — заявил Цыбуленко.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!