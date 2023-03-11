Кадыров получает нестандартное лечение в Берлине из-за «яда»- военный эксперт

Есть предположения, что от кадырова просто избавились российские спецслужбы

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал резкие изменения во внешности главы Чечни рамзана кадырова* на фоне слухов о его возможном отравлении. Ранее также стало известно об отравлении одного из «топовых» командиров кадырова. Он считает, что это не совпадения.

Об этом он рассказал во время своего эфира в YouTube.

Жданов отметил, что по некоторым данным, которые требуют подтверждения, кадырова действительно отравили спецслужбы ФСБ рф. У него, по некоторым признакам, острая почечная недостаточность, которая вызвала резкое увеличение веса и отечность организма.

Он добавил, что на прошлой неделе в москву прилетал санитарный самолет, который был оборудован под реанимацию. Причем, в условиях войны, Европа разрешила полет в своем воздушном пространстве этого самолета, что также странно, отметил он.

По его словам, борт приземлился в москве через воздушное пространство Беларуси, а далее — направился в Нюнберг — в крупнейший медицинский университет Европы. Там, скорее всего, кадырова лечат нестандартными методами лечения. Ведь специфика заведения позволяет отходить от норм медицинского протокола.

Также Жданов обратил внимание на тот факт, что после «исчезновения» кадырова, пропали и новости о его так называемых тик-ток войсках «кадыровцах». Потому он предположил, что кадырова просто убрали. Это связано с тем, что кадыров слишком многое себе позволял и распиарился на фоне войны, пытаясь затмить самого диктатора.

Курсор писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что Генеральная ассамблея ООН должна принять украинский проект резолюции в поддержку создания спецтрибунала для преследования преступления агрессии российской федерации.

Еще мы писали, что Украина ведет оборонную войну и не наносит ударов по территории российской федерации. Инциденты с атаками дронов внутри страны-агрессора связаны с паническими процессами среди россиян.

Напомним, что Украина готовится к коротковременной войне и победе, поскольку кремлю никогда не удастся захватить страну. По его словам, россияне еще не поняли, что украинцы теперь сильнее, чем год назад.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!