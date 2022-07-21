Кадыров заявил, что формирует новый спецбатальон

Он отметил, что батальон будет сформирован из сотрудников полиции и Росгвардии. В количественном выражении он охватит 800 человек.

Глава Чечни рамзан кадыров* объявил о формировании в республике нового спецбатальона, готового «выполнить любое задание». Об этом он сообщил на своей странице в Telegram в среду, 20 июля.

«Мы перевели 800 человек из полиции, из Росгвардии, которые прошли всю чеченскую кампанию, были некоторые в Украине, некоторые в Сирии. Мы перевели их в полк специального назначения, чтобы полк мог выйти в любое время, в любой день и выполнить любую задачу», — сказал он.

В то же время он заявил, что намерен «защищать Родину» от «сатанинских идеалов очернения пола» даже на территории россии.

«В Чеченской Республике еще много молодых людей, которые хотят служить своему народу, своей религии, своим традициям и обычаям», — добавил он.

«Курсор» писал ранее, что лавров заявил о том, что российская федерация изменит географические цели войны и не станет ограничиваться территорией Донбасса, а будет «освобождать» и ряд других областей Украины.

Еще мы писали, что по словам лаврова, россия не нападала на Украину, но вынуждена была начать «специальную операцию», потому что Запад «занимался преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!