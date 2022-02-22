Канада готовит новые санкции против РФ

В Канаде заявили, что готовы ввести экономические санкции, которые будут отличаться от ранее подготовленных, в ответ на возможное дальнейшее военное вторжение России в Украину.

Канада введет экономические санкции против России в связи с признанием ею независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

«Канада, вместе с партнерами и союзниками, решительно отреагирует на такое вопиющее пренебрежение международным правом. Мы готовы ввести экономические санкции, которые будут отличаться от ранее подготовленных, в ответ на возможное дальнейшее военное вторжение России в Украину», — сказал Жоли.

Она сказала, что Канада по-прежнему привержена суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Канада решительно осуждает признание президентом Путиным независимости неподконтрольных правительству районов Донецка и Луганска. Это явное нарушение Минских соглашений, Устава ООН и серьезная угроза безопасности и стабильности региона», — сказал министр.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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