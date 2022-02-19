Киев: Россия нагнетает напряженность, игнорируя запланированные мирные переговоры

Западные державы предупредили, что РФ может начать полномасштабное нападение на Украину после сосредоточения более 100 тыс. военнослужащих у границ Украины.

Украина обвинила Россию в стремлении к эскалации напряженности, отказавшись от участия в запланированных на субботу трехсторонних мирных переговорах по восточной Украине, добавив, что она обеспокоена ухудшением ситуации с безопасностью в зоне конфликта.

Западные державы предупредили, что Россия может быть готова начать полномасштабное нападение на Украину после размещения более 100 000 войск у границ Украины. Россия отрицает наличие подобных планов.

«Мы считаем, что неучастие Российской Федерации свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать эскалацию ситуации», — говорится в заявлении украинской делегации на переговорах.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. Согласно Вячеславу Володину, над Европой нависла угроза «большой войны», и эту угрозу создает, разумеется, не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский.

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Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в США заявляют, что Россия планирует кампанию арестов и убийств в Украине после вторжения.

Еще напомним, что в Тель-Авиве израильтяне вышли на пикет, чтобы поддержать Украину.

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