Китай предостерегает США от включения Тайваня в свой Индо-Тихоокеанский план

Согласно заявлению министерства иностранных дел Китая, попытка включить Тайвань в стратегию сдерживания Китая посылает все «неправильные сигналы», сказал Ван Блинкену по телефону.

Министр иностранных дел Китая Ван И во вторник заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Соединенные Штаты не должны включать Тайвань, на который Китай претендует как на свою собственную территорию, в индо-тихоокеанскую стратегию Америки.

Ранее в этом месяце Соединенные Штаты заявили, что будут выделять больше дипломатических ресурсов и ресурсов безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Вашингтон также заявил, что будет работать с партнерами внутри и за пределами региона для поддержания мира и стабильности в проливе, разделяющем Тайвань и Китай.

Китай готов урегулировать свои разногласия с США и стабилизировать двусторонние связи, сказал Ван.

Ранее Курсор сообщал, что Китай построил ловитель углерода, заменяющий 9 миллионов деревьев.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Китай раскритиковал США за запланированную продажу оружия Тайваню.

Еще напомним, что США вступили в конфликт с Россией и Китаем по поводу целесообразности санкций ООН.

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