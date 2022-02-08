Китай построил ловитель углерода, заменяющий 9 миллионов деревьев

Проект был реализован совместно с нефтехимической компанией Sinopec Qilu и нефтяным месторождением Sinopec Shengli, являющимися дочерними предприятиями корпорации.

Ученые из Китая смогли создать новую технологию захвата углекислого газа. Новое устройство, которое было разработано корпорацией Sinopec заменяет сразу 9 миллионов деревьев.

Об этом сообщает издание Синьхуа.

Такой проект является первым в КНР. С его помощью можно захватывать и удерживать 1 миллион тонн углерода ежегодно для того, чтобы затем этот газ утилизировать или хранить в специальных разъемах.

В материале отмечается, что технологии захвата углерода очень важны для того, чтобы остановить изменения климата. Напомним, что власти Китая заявили, что страна планирует добиться углеродной нейтральности к 2060-му году.

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